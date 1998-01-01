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غزة: وزارة الداخلية تنفي إعادة حاجز أمني قرب معبر "إيرز" شمال القطاع

الإثنين 12 فبراير 2018 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وزارة الداخلية تنفي إعادة حاجز أمني قرب معبر "إيرز" شمال القطاع



غزة/سما/

 نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اتخاذ أجهزتها الأمنية، أي إجراء جديد، على حاجز بيت حانون/ ايرز، شمالي القطاع؛ خلافًا لتقارير إعلامية محلية، تحدثت عن إعادة العمل بحاجز أمني، أُزيل نهاية العام الماضي. 

وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم للأناضول:" ننفي وجود أي تغيير أو أي إجراءات جديدة للأجهزة الأمنية على حاجز بيت حانون، والأمور كما هي، وما أثير حول هذا الموضوع غير صحيح". 


وأقامت وزارة الداخلية بغزة، عام 2008، حاجز "4/4"، قرب المعبر، ويتم خلاله التدقيق في هويات القادمين للقطاع، وتم تفكيكه في الأول من نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بموجب اتفاق تسليم المعابر بين الأخيرة وحركة حماس، الذي ترعاه مصر. 

يذكر ان وسائل إعلام محلية قد قالت اليوم إن الوزارة أعادت العمل بحاجز يطلق عليه محليا اسم "4/4"، بعد نحو شهرين على تفكيكه.

#غزة #داخلية #ايرز

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