" غصن الزيتون"..تركيا تغير اسم شارع السفارة الأمريكية

وكالات

قال رئيس بلدية أنقرة مصطفى طونا إنه وقّع على مقترح لتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الأمريكية في العاصمة إلى "غصن الزيتون".

وأضاف طونا "وقعت مقترحا لتغيير اسم شارع "نوزاد طاندوغان" الذي تقع فيه السفارة الأمريكية إلى "غصن الزيتون""، متابعاً "سنعرض مساء اليوم على مجلس بلدية أنقرة المقترح لتغيير اسم الشارع فلترقد أرواح شهدائنا بسلام".

وتواصل القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر منذ 20 يناير الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" وشمال سوريا.