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نتنياهو: اتصالات مع واشنطن لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

الإثنين 12 فبراير 2018 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: اتصالات مع واشنطن لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة



القدس/سما/

نقلت القناة 13 العبرية اليوم عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو قوله انه بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الضفة الغربية لـ "إسرائيل".

وأوضحت القناة أن نتنياهو قال في لقاء مع حزب الليكود "انه يجري محادثات مع الاميركيين حول الضفة الغربية وهذه المبادرة يجب ان تكون مبادرة حكومية وليست مبادرة خاصة".

وأكدت أن نتنياهو أنه يحافظ على الاتصالات مع الإدارة الأميركية بشأن الضم الإسرائيلي للضفة، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال قال خلال اجتماع الليكود "فيما يتعلق بتطبيق سيادة القانون أستطيع ان اقول لكم انه منذ ببعض الوقت منخرط في حوار حول هذا الموضوع مع الاميركيين".

وأوضح نتنياهو أن هناك مبدأين يرافقان هذه القضية "الاول هو التنسيق قدر الامكان مع الاميركيين الذين تعتبر صلتهم بنا كنزا استراتيجيا لدولة اسرائيل وللتسوية والمرحلة الثانية يجب ان تكون مبادرة حكومية وليست مبادرة خاصة لأنها خطوة تاريخية".

#نتنياهو #واشنطن #اتصالات #ضم الضفة

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