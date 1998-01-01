مركز حقوقي يستنكر استمرار اعتداء جيش الاحتلال ضد الصيادين

غزة/سما/

استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الاثنين باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الصيادين بقطاع غزة.

وقال المركز في بيان له إن زوارق حربية إسرائيلية لاحقت صباح أمس الأحد قوارب صيد فلسطينية، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاهها تجاه صيادين اثنين ما أدى إلى إصابتهما، واعتقالهما على أيدي القوات البحرية.

وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالتدخل لوقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع.

ووفقاً لتحقيقات المركز، فإن الصيادين تعرضا لإطلاق النار بينما كانا يبحران على مسافة تقدر بنحو ميل بحري واحد، وثم حاصر زورق حربي إسرائيلي قاربهما.

وبحسب المركز تبين أن الصيادين أصيبا بأعيرة مطاطية جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إذ أصيب أحدهم بعياريين مطاطيين في كلتا ساقيه، فيما أصيب الصياد الأخر بأربعة أعيرة مطاطية في كلتا ساقيه وبطنه.

ودعا إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة وضرورة تعويض ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم.