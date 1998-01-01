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كهرباء غزة: العودة لجدول4 ساعات وصل مقابل 12 فصل

الإثنين 12 فبراير 2018 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة: العودة لجدول4 ساعات وصل مقابل 12 فصل



غزة/سما/

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة عن العمل بجدول وصل كهرباء 4 ساعات مقابل 12 ساعة قطع بسبب العجز في كميات الطاقة المتوفرة لقطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان وصل "سما " نسخة عنه، إنه سيجري العمل اليوم بجدول 4 ساعات وصل "مع نسبة العجز" مقابل 12 في محافظات القطاع كافة.

وأوضحت أن الخطوط المصرية متعطلة عن العمل منذ ثلاثة أيام، فيما تعمل الخطوط الإسرائيلية بقدرة 120 ميجا وات ومحطة توليد الكهرباء بـ 25 ميجا وات.

وذكرت أن نسبة العجز تصل إلى قرابة 355 ميجا وات.

ودعت الشركة المواطنين إلى الالتزام بتسديد ثمن استهلاكهم للكهرباء، موضحة أن ذلك يساهم بتوفير ساعات كهرباء إضافية.

#كهرباء #ازمة

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