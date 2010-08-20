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بينيت: علينا التعامل مباشرة مع رأس الأفعى

الإثنين 12 فبراير 2018 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: علينا التعامل مباشرة مع رأس الأفعى



القدس/سما/

قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إنه "بدلا من التعامل مع حزب الله والمنظمات الأخرى، يجب التعامل مع رأس الأفعى... إيران".

وتابع بينت في مؤتمر عقد في مدينة القدس المحتلة أنه " "من غير المعقول ان يسقط جنودنا في الشجاعية في الحرب ضد التبعات الإيرانية وهم يجلسون بشكل مريح في طهران"، وأشار إلى أن هذا ليس الموقف الرسمي للمجلس الوزاري المصغر.

وأضاف أنه يعتقد أن "خلال أشهر سوف يتبنى الجميع هذه الفكرة الاعتقاد (التعامل مباشرة مع إيران)".

وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يعلن عن المواضيع التي تناولها المجلس الوزاري المصغر خلال انعقاده أمس، إلا أنه أكد على ضرورة مواجهة إيران عوضًا عن مواجهة وكلائها بالمنطقة.

واجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أمس الأحد، لمناقشة التطورات في المنطقة الشمالية، مع العلم أنه تم تحديد موعد الجلسة قبل التصعيد الأخير في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك كجزء من سلسلة المناقشات المكثفة التي جرت مؤخرًا، بشأن التخوفات الإسرائيلية من "التهديد الإيراني السوري اللبناني على الجبهة الشمالية".

#ايران #القدس #احتلال

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