جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

للمرة الثالثة.. تجديد الاعتقال الاداري للشاب اسماعيل فراج

الإثنين 12 فبراير 2018 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الاداري للشاب اسماعيل نجيب فراج "25 سنة" لمدة ستة اشهر اخرى للمرة الثالثة على التوالي وهو طالب جامعي في جامعة فلسطين الاهلية.

وصادق قاضي عسكري في محكمة عوفر الاسرائيلية على قرار الاعتقال الصادر عن جهاز المخابرات الاسرائيلية معتمدا على ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الاسير او محاميه الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه الا ان ممثل النيابة العسكرية الاسرائيلية اكتفى بالقول بان الشاب فراج يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها وهو من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

هذا وعلم ان المحكمة في عوفر سوف تنظر باعتراض مقدم من قبل المحامي محمود حسان من مؤسسة الضمير والتي تتابع قضية الشاب المذكور، علما ان قرار التجديد جاء قبل انتهاء الفترة الثانية بعشرة ايام.

 

#اعتقال #احتلال

أخبار ذات صلة

قصف

للمرة الثالثة خلال أسبوع.. قوات الاحتلال تطلق النار على نقطة للمقاومة وسط القطاع

اسماعيل مهرة - ارشيف

المختص في الشئون الإسرائيلية اسماعيل مهرة: لا حرب على غزة

اسماعيل هنية

من هو اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الجديد لحماس؟

حمدان: وفد من حماس برئاسة اسماعيل هنية سيزور إيران قريباً

الاسيران شديد وابو فارة رفضا قرار الاحتلال تمديد الاداري وفارس يحذر من استشهادهما

مشعل وهنية

مشعل يعلن فوز اسماعيل هنية برئاسة المكتب السياسي لحركة حماس

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة المصرية تصدر توضيحا بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء

صور: "ولاية سيناء" يوثق عمليات وحشية ضد الجيش المصري ويهدد الانتخابات

الحرس الثوري الإيراني : الأسد كان سيترك القصر لولا تدخل طهران

تصريحات جديدة لوزير استخبارات إسرائيل حول قصف مواقع إيرانية

مشاهد تعرض للمرة الأولى... عماد مغنية بالصوت والصورة!

بالخريطة والأرقام.. المواقع المستهدفة بالغارات الإسرائيلية على سوريا وحصيلة ضحاياها

فيديو: رسائل مؤثرة من جنود عملية "سيناء 2018".. ماذا قالوا؟

الأخبار الرئيسية

شاب من أم الفحم و آخر تركي

الشاباك يكشف: اعتقال شاب من أم الفحم و آخر تركي بادعاء دعم حماس

الاحمد والسنوار وبدران

القاهرة: لا ترتيبات للقاء بين فتح وحماس حتى اللحظة والوفد الامني المصري الى غزة خلال الايام المقبلة

مصالحة -ارشيفية

اجتماعان بين «فتح» و «حماس» في القاهرة و غزة لإنقاذ المصالحة

نتنياهو وبوتين

قناة عبرية : قلق إسرائيلي خشية من تحذير بوتين لنتنياهو

سيناء - ارشيف

الحكومة المصرية تصدر توضيحا بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء

الاتصالات الفلسطينية