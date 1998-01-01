للمرة الثالثة.. تجديد الاعتقال الاداري للشاب اسماعيل فراج

رام الله/سما/

جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الاداري للشاب اسماعيل نجيب فراج "25 سنة" لمدة ستة اشهر اخرى للمرة الثالثة على التوالي وهو طالب جامعي في جامعة فلسطين الاهلية.

وصادق قاضي عسكري في محكمة عوفر الاسرائيلية على قرار الاعتقال الصادر عن جهاز المخابرات الاسرائيلية معتمدا على ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الاسير او محاميه الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه الا ان ممثل النيابة العسكرية الاسرائيلية اكتفى بالقول بان الشاب فراج يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها وهو من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

هذا وعلم ان المحكمة في عوفر سوف تنظر باعتراض مقدم من قبل المحامي محمود حسان من مؤسسة الضمير والتي تتابع قضية الشاب المذكور، علما ان قرار التجديد جاء قبل انتهاء الفترة الثانية بعشرة ايام.