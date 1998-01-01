اللوح: نتابع أوضاع المواطنين الفلسطينيين العالقين في مصر

القاهرة/سما/

أكد السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أنه يتابع عن كثب أوضاع الإخوة المواطنين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا حتى اللحظة من العودة لقطاع غزة بسبب الظروف المحيطة بمعبر رفح.

وقال اللوح في تصريحٍ مقتضب، أنّ السفارة مازالت تبذل جهودها مع الأشقاء في السلطات المصرية المختصة لتأمين عودة المواطنين بسلام إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وذلك بما يشمل الفلسطينيين العالقين المتواجدين داخل مطار القاهرة الدولي.

وأضاف، أنّ العمل جار لاستكمال إصدار تأشيرات من السفارات المعنية للطلبة لسرعة سفرهم والتحاقهم بجامعاتهم.

وجدد السفير دياب اللوح شكره وخالص تقديره للأشقاء في السلطات المصرية على حسن تعاونهم وحرصهم بسرعة معالجة كافة الأمور المتعلقة بأبناء شعبنا الفلسطيني في جمهورية مصر العربية.