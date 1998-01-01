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واشنطن : انطلاق مبيعات أغلى دواء في الولايات المتحدة!

الإثنين 12 فبراير 2018 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : انطلاق مبيعات أغلى دواء في الولايات المتحدة!



وكالات / سما /

انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية، مبيعات أغلى دواء جيني بقيمة 850 ألف دولار، وتنتجه شركة Spark Therapeutics المختصة بالعلاج الجيني.

فبعد سماح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بإنتاج دواء "Luxturna"، في شهر ديسمبر الماضي، أطلقت الشركة المصنعة علبة الدواء التي تحتوي على جرعتين فقط: واحدة لكل عين، حيث تحقن كل منهما مرة واحدة وتستغرق العملية 45 دقيقة فقط، تستعيد العين بعدها الرؤية، أي أن قيمة الجرعة الواحدة 425 ألف دولار. وأثبتت اختبارات الدواء فعاليته في استعادة البصر.

ويعمل الدواء على تصحيح جين RPE65، الذي ينتج إنزيما لازما للرؤية الطبيعية، وهو مسؤول عن تشكيل مستقبلات الضوء في العين، ولكن إذا حصل الإنسان على نسخة مشوهة منه، يسبب الضمور البقعي، وأمراضا أخرى وضعف الرؤية وحتى العمى.

ومع أن سعر الدواء مرتفع جدا، إلا أنه يعد اختراقا في الطب والعلاج الجيني، وقد يفيد في علاج الأمراض الوراثية الأخرى.

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