ماذا تعرف عن سيارة فورد Ka+ الجديدة الشبيهة بـ"شمع العسل"؟

وكالات / سما /

كشفت شركة فورد النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها الصغيرة Ka+ بتعديلات تصميمية وباقة موسعة من أنظمة القيادة والسلامة، بالإضافة إلى الموديل الكروس أوفر الجديد Ka+ Active.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل الجديد يتميز من خلال شبكة المبرد الكبيرة على شكل العيون السداسية لشمع العسل، والكشافات الجديدة، وكشافات الضباب.

وتطل نسخة الكروس أوفر Ka+ Active بشخصية مستقلة تبدو عليها ملامح موديلات الأراضي الوعرة مثل قضبان السقف والمآزر الجديدة بالمقدمة والمؤخرة وعناصر حماية قاع السيارة والعتبات الجانبية باللون الأسود مع تطعيمات باللون الفضي وكسوة مبيت العجلات باللون الأسود، فضلا عن زيادة الخلوص الأرضي بحوالي 23 ملم والجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 23 بوصة.

وتزخر المقصورة الداخلية بكسوة مقاعد خاصة، ومقود جلدي متعدد الوظائف وسقف باللون الأسود وسجاد خاص قوي. ولمزيد من الراحة تم ضبط مجموعة التعليق بالإضافة إلى عناصر إحكام جديدة للأبواب.

وبشكل قياسي يتم تجهيز السيارة بنوافذ كهربائية ونظام قفل مركزي مع خاصية التحكم عن بعد ومرايا قابلة للضبط الكهربائي ومساعد بدء السير على الطرق الصاعدة ونظام تحديد السرعة ونظام ضد التزود بالوقود الخاطئ.

ومن الخيارات الجديدة زر بدء تشغيل المحرك ونظام فورد للملتيميديا والاتصالات SYNC 3 مع خاصية التحكم الصوتي.

وينضم لبرنامج دفع السيارة محرك ديزل تربو سعة 5ر1 لتر وبقوة 95 حصان/215 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ومحرك بنزين تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 2ر1 لتر وبقوة 70 و85 حصان.

ويتوفر للموديل Ka+ أربعة خطوط تجهيزات، هي: Trend وCool & Connect وBlack & White وActive.