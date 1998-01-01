المزج بين التقليمات.. أحدث صيحات موضة الربيع

وكالات / سما /

أوردت مجلة "إيلي" الألمانية أن المزج بين التقليمات يمثل أحدث صيحات الموضة النسائية في ربيع/صيف 2018؛ حيث خطفت عارضات دور الأزياء العالمية، مثل Zara وMango وZero + Maria Cornejo، الأنظار إليهن بإطلالة التقليمات الكاملة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن الحصول على إطلالة متفردة تعكس الجرأة والثقة بالنفس بتنسيق نقوش التقليمات المختلفة مع بعضها البعض، مثل تنسيق بلوزة ذات تقليمات طولية مع تنورة ذات تقليمات قُطرية.

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكن "عكس" الألوان، مثل تنسيق تقليمات سوداء على خلفية بيضاء مع تقليمات بيضاء على خلفية سوداء. ويمكن تنسيق التقليمات الرفيعة مع التقليمات العريضة لمظهر لافت للأنظار.

ومن ناحية أخرى، أشارت "إيلي" إلى أن التقليمات الطولية تساعد على إخفاء عيوب الجسم، فعلى سبيل المثال يصرف السروال ذو التقليمات الطولية الأنظار عن الخصر العريض.