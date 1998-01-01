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الشرطة تضبط قرابة 3 كيلو مخدرات وتنجز 3297 قضية الاسبوع الماضي

الإثنين 12 فبراير 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ضبطت الشرطة قرابة 3 كيلو مواد مخدرة وأنجزت 3297 قضية خلال الأسبوع الماضي  .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 2.565.3 غرام مواد مخدرة، و29 حبة من الحبوب المخدرة وحبوب اكستازي، و18بذرة من بذور قنب وكيس تغليف عدد 1، بالإضافة الى 20 أدوات تعاطي .

وأضاف البيان، أن عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3297 قضية، حيث أنجزت إدارة المباحث العامة 111 قضية ودورت 15 قضية أخرى، فيما انجز قسم التحقيق 371 قضية ودور 62 قضية، وأنجز قسم التنفيذ 2815 قضية ودور 2096 قضية أخرى .

وسجلت أدارة المرور 220 حادث سير نتج عنها إصابة 182 شخص، وفحصت 4692 مركبة وأنزلت عن الشارع 247 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 2806 مخالفة مرورية، وحجزت 177 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 253 مركبة غير قانونية .

وأشار البيان، أن شرطة السياحة والأثار سجلت دخول 81346 سائح، فيما بلغ عدد النزلاء 32479 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا  السياحة والاثار فقد تم إنجاز 11 قضية، وجاري متابعة 8 قضايا أخرى وضبطت 131 قطعة أثرية .

#الشرطة

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