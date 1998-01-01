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انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالعلوم والتكنولوجيا

الإثنين 12 فبراير 2018 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالعلوم والتكنولوجيا



خانيونس / سما /

انطلق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2018 بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس بانتظام الطلبة على مقاعد الدراسة وسط أجواء إيجابية.

وقدم عميد الكلية الدكتور أحمد عايش أبوشنب التهنئة لعموم الطلبة بمناسبة انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2018 والذي يأتي وسط أجواء إيجابية نجو تحقيق التقدم والتميز على كافة المستويات الأكاديمية والإدارية بالكلية وكذلك تحقيق الإنجازات المختلفة التي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية نحو البرامج والتخصصات التي تطرحها الكلية في برامج البكالوريوس والدبلوم.

بدوره أكد النائب الأكاديمي الدكتور حسام نعيم النفار أن الكلية أنهت كافة التجهيزات والترتيبات المتعلقة بتسجيل الطلبة وكذلك طرح المساقات الدراسية بشكل متوازن بما يضمن تحقيق أريحية كبيرة لطلبة في اختيار المساقات التي تمكنهم من السير بشكل سليم في دراستهم ، مشيراً في ذات السياق أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات والسبل التي تخفف عن الطلبة في عملية التسجيل سيما وأننا نمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية، داعياً الطلبة إلى مزيد من الجهد من أجل الوصول إلى التميز والنجاح المنشود.

من الجدير ذكره أن الكلية تقدم العديد من الإعفاءات والمنح الدراسية للطلبة وكذلك تعمل على التخفيف عن الطلبة من خلال العمل على تقسيط الرسوم والتأجيل لضمان استمرار الطلبة في مقاعد الدراسة ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها ابناء شعبنا الفلسطيني.

#العلوم والتكنولوجيا #الفصل الدراسي

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