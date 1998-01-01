العمل الزراعي ينهي شق وتأهيل طرق زراعية في نابلس

نابلس / سما /

أنهى إتحاد لجان العمل الزراعي شق وتأهيل 7 كم من الطرق الزراعية في قرية قوصين/محافظة نابلس، وتخدم هذه الطرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تقدر بحوالي 600 دونم في المناطق المصنفة "ج" وتعود ملكيتها لحوالي 100 مستفيد.

ويأتي هذا النشاط ضمن رؤية إتحاد لجان العمل الزراعي بدعم صمود المزارع الفلسطيني وذلك من خلال تعزيز وصوله إلى موارده الطبيعية وسيادته عليها.

ومن الجدير بالذكر أن هذا النشاط يأتي ضمن برنامج الإدارة المستدامة والوصول الشامل لمصادر الأرض والمياه، الممول من الممثلية الهولندية والذي يدار من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، مركز أبحاث الأراضي، المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة الفلسطينية.