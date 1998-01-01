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إليك.. الحيل التى تعزّز اشتياق زوجك لك

الإثنين 12 فبراير 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إليك.. الحيل التى تعزّز اشتياق زوجك لك



وكالات / سما /

تسعى كلّ النساء للحفاظ على إهتمام زوجها بها وتعزيز لهفته عليها وإشتياقه الدائم لها، وغالباً ما تبحث عن أفكار وحيل فعّالة لهذه الغاية. وفي السطور التالية سنعرّفك إلى بعض الحيل التي ستدفع زوجك حتماً للإشتياق إليك والتقرّب أكثر منك فلا تترددي بالإطلاع عليها والإستفادة منها.

خطوات سهلة لإعادة الإشتياق بين الزوجين:

1- كي تعزّزي إشتياق زوجك ننصحك بالمحافظة قدر الإمكان على عنصر التشويق في علاقتكما. فحاولي ألّا تجعليه يتوقّع ما يمكن أن يصدر عنك من مفاجآت أو ما ستخططين له من مشاريع تجمعكما وإجعليه في ترقّب مستمرّ ما سيزيد من إشتياقه لك وتعلّقه بك.

2- حافظي على بعض الغموض في تحركاتك ونشاطاتك اليومية وإكتفي بالإتصال به مرّة لا أكثر خلال النهار، أمّا رسائله النصيّة فلا تجيبي عليها فوراً. وستحثّه هذه الخطوة على التفكير أكثر بك وإنتظار لحظة لقائه بك بفارغ الصبر كي يستفسر عن أحوالك ويسأل عن أخبارك.

3- لا تترددي في الإعتماد على القليل من الإغراء وتجديد اللوك الخاص بك من وقت إلى آخر ما سيجعل زوجك يترقّب اللقاء بك. ومن شأن هذه النقطة كذلك تعزيز شوقه إليك ورغبته في البقاء بجوارك وعلى مقربة منك.

4- إستمتعي بوقتك بعيداً عنه من حين إلى آخر من خلال الخروج مع صديقاتك أو التسوّق معهم مثلاً، واحرصي على إخباره عن روعة اليوم الذي قضيته معهنّ. وسيحثّه ذلك على الإشتياق إليك والتمسك بك أكثر مع تمنّيه لقضاء أجمل الأوقات معك.

5- يمكنك كذلك إعطاءه تذكاراً صغيراً منك يسهل عليه إبقاءه بين أغراضه الشخصية ما سيجعلك يتذكّرك ويشتاق إليك تلقائياً في كلّ مرّة يقع نظره عليه.

#الاشتياق

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