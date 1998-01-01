لا تهملي هذه الخطوات في التعامل مع الزوج السابق

وكالات / سما /

المرأة المطلقة تعيش صراعاً حول كيفية التعامل مع الزوج السابق خصوصاً عندما يتواجدان في مكان واحد برفقة الأولاد أو الأصدقاء، ولكي تحافظي على مشاعرك ومشاعر طليقك، تعرفي على النصائح الواجب أخذها بعين الاعتبار للتعامل مع الزوج السابق.

الاحترام

لا تسمحي أن يختفى الاحترام بينك وبين زوجك السابق بالرغم من انفصالكما. فعامليه باحترام ولطف وحاولي ألا تفتعلي مشاكل ومعاتبات خصوصاً أمام الأطفال لكي تبقى صورة الأب مثالية بنظرهم.

ابقي المحادثات قصيرة

لا تتمادي في الحديث مع زوجك الجديد عند الالتقاء، ابقي المحادثات قصيرة واعتذري بشكل سريع نظراً لارتباطك بمواعيد أخرى. وفي حال سألك عنه اختصري الكلام بأنه رجل مميز ومتفهم.

عدم استغلال الأولاد

لا تستغلي أبنائك للحصول على معلومات عن طليقك أو للتأثير عليه. فتعاملي معه على أساس أنه أب لأولادك ولا تفسدي علاقته معهم.

التخلص من الذكريات

تخلصي من الذكريات التي تربطك بزوجك السابق وازيلي كامل الصور التي تجمعكما حفاظاً على مشاعركما وعلى العلاقة الجديدة التي قد تنشأ بينكما في حال وجود الأولاد، واطلبي منه أن يفعل بالمثل.