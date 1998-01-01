" هما بركتنا " حفل خيري لدعم مسني الوفاء بغزة

غزة / سما /

نظم فريق مبادرة "هما بركتنا" بالتعاون مع مركز الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة حفل خيري لدعم نزلاء الوفاء من كبار السن بعنوان "هما بركتنا".

وقال مدير مركز الوفاء لرعاية المسنين م. بسمان العشي " مسنو الوفاء بحاجة ماسة الى المبادرات والأنشطة المجتمعية لأنها تلعب دوراً بارزاً في رفع الروح المعنوية للمسنين وتعطيهم دافعاً قوياً بالحياة من خلال إعطائهم الشعور بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع".

وأضاف م. بسمان العشي أنها تساهم في التخفيف من معاناة المسنين في ظل العجز المالي الذي يعاني منه المركز بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة وضعف التبرعات و تمويل المركز الذي يقدم خدماته للمسنين مجاناً ودون مقابل ومدى الحياة.

وحضر الحفل شخصيات اجتماعية ورجال أعمال وأكاديميين تخلله نشاطات فنية وترفيهية متنوعة تفاعل معها كبار السن والحضور اضافة الى جولة داخل أروقة أقسام المسنين وتقديم مجموعة من التبرعات العينية والمادية للمركز.

من جانبها، قالت منسقة المبادرة أ. ياسمين الحلو " فكرة المبادرة بدأت بعد استشهاد والدها في العدوان على غزة عام 2014م، وانطلاقاً من الوفاء له وتعويضاً لها عن فقدان حنان الأب ، بادرت إلى انشاء المبادرة بهدف دعم كبار السن وادخال السرور والفرحة الى قلوبهم".