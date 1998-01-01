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وفاة الممثل الأمريكي ريدج إي كاثي

الإثنين 12 فبراير 2018 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الممثل الأمريكي ريدج إي كاثي



عالم الفن

توفي الممثل الامريكي ريدج إي كاثي المعروف خصوصاً بأدواره في هاوس اوف كاردز″ و”ذي واير” عن 59 عاماً، على ما أعلن مبتكر المسلسل التلفزيوني الأخير.

وكتب ديفيد سايمن “ريدج كاثي 1958-2018. نهاية ممثل رائع وأحد اكثر الاشخاص انسانية تشاركت معه أياماً طويلة في التصوير (..) ريدج ذكراك نعمة كبيرة”. وذكر موقع “تي ام زي” الذي يعنى بأخبار المشاهير ان الممثل توفي في منزله في نيويورك جراء سرطان الرئة.

وكان للممثل المولود في هانتسفيل في ولاية الاباما والمعروف بصوته المميز، مسيرة طويلة في التلفزيون.

لكنه اشتهر عالمياً بفضل مسلسل “ذي واير” الذي تعرضه محطة “إتش بي او” ويؤدي فيه دور السياسي نورمان ويلسون. وهو فاز بجائزة ايمي العام 2015 عن دوره في مسسل “هاوس اوف كاردز″ الذي تبثه “نتفليكس″. وهو يلعب فيه دور فريدي هايز صاحب متجر صغير يعد المشاوي التي يعشقها فرانك اندروود (كيفن سبايسي).

وقالت “نتفليكس″ في بيان “ريج كان من ألطف الرجال ومن اكثر الممثلين سخاء لقد كان لائقاً جداً”.

#ريدج إي كاثي #ممثل

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