حسام حبيب يثير أزمة جديدة حول علاقته بشيرين!

عالم الفن

أثار الفنان المصري حسام حبيب الجدل من جديد بعد أن اكتشف الجمهور أنه رافق النجمة شيرين عبد الوهاب في رحلتها إلى السويد لإحيائه حفل غنائي.

وتداول مستخدمو فايسبوك صورة تجمع بين شيرين وحسام ومعهما تامر حسني، معبرين عن دهشتهم من وجود حبيب معها في الرحلة، رغم أنه لا يشارك بأي حفل غنائي في السويد.

وجود حبيب جعله يتعرض لإنتقادات كثيرة، خاصةً وأنه نفى وجود أي علاقة عاطفية تجمعه بشيرين، ووصف علاقتهما بالصداقة، وطالبه الجمهور بالتركيز في خطواته الفنية بدلًا من التواجد مع شيرين بأي حفل أو مناسبة.

بينما إتهم البعض الآخر حسام بتضليل جمهوره، مؤكدين إنه من غير المنطقي أن يسافر فنان برفقة فنانة لمجرد أنهما صديقان.

وبرر محبو شيرين الأمر في إنه من الممكن أن يكون مدير أعمالها وهي لم تكشف الأمر بعد، خاصة وإنها انهت تعاقدها مع مدير أعمالها السابق ياسر خليل بعد أزمة فيديو البلهارسيا.

وكانت شائعة انتشرت مؤخراً تفيد بزواج شيرين وحبيب، إلا إنهما نفيا الأمر تماماً، ليؤكدا على صداقتهما القوية ولكن لا يوجد حب بينهما.