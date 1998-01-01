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طبيب تجميل يحسم الجدل حول العمليات التجميلية في وجه تامر حسني

الإثنين 12 فبراير 2018 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب تجميل يحسم الجدل حول العمليات التجميلية في وجه تامر حسني



عالم الفن

بعد جدل كبير، دافع طبيب تجميل مصري يدعى محمود السيد عن النجم تامر حسني بعد إتهامه بإجراء عملية تجميل ليظهر "طابع الحسن" بذقنه.

وقال الطبيب: "طابع الحسن لا يدخل ضمن أهداف عمليات التجميل ولكن يبدو أن تامر فقد الكثير من وزنه ما جعل عظم الفك يظهر بشكل واضح، مما أدى إلى تغيير بعض ملامح وجهه وظهور طابع الحسن بهذا الشكل الواضح".

وكان حسني نفى في بيان خضوعه لأي عملية تجميل في فكّه، مؤكداً أنه مثل أي إنسان معرّض دائماً لبعض التغيّرات في ملامحه، بسبب نقص أو زيادة الوزن الذي يؤثّر على ملامح الوجه أحيانا، مشيرا إلى قيامه مؤخرًا بعمل ريجيم قاسٍ أفقده أكثر من 12 كيلوغراماً من وزنه.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت رواجا لصور عدة من كواليس الحلقة الأخيرة لبرنامج "ذا فويس كيدز"، وادّعى البعض أن وجه تامر تعرّض لتغييرات كبرى.

#طبيب

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