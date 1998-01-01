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محافظ خان يونس يدعو الفصائل لضبط النفس وعدم جر القطاع لمشكلات

الإثنين 12 فبراير 2018 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

التقى الدكتور احمد الشيبي محافظ خان يونس الهيئة الفلسطينية للمتقاعدين المدنيين في محافظة خان يونس وتباحث الطرفان اوضاع المتقاعدين ودورهم في خدمة ابنائهم والوطن .

واكد الشيبي في تصريحاته ان المتقاعدين ساهمو في بناء المجتمع الفلسطيني ومازال عطائهم للمجتمع والدولة مستمر  .

وجددت الهيئة الفلسطينية للمتقاعدين المدنيين البيعة للرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية واكدت على التزامها بنهج منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للقضية الفلسطينية  .

 وقال المحافظ ان الاوضاع السياسية في المنطقة لا تبشر بخير وان القادم مجهول وخصوصا بعد اسقاط الطائرة الحربية الاسرائيلية في سوريا .

وطالب المحافظ الفصائل الفلسطينية بعد جر قطاع غزة لأي مشكلات مع دولة الاحتلال وخصوصا ان حكومة نتنياهو تواجهه قضايا فساد وان الاحتلال يبحث  عن سبب لتبرير فشلة واضاف الشيبي ان الاحتلال الاسرائيلي يواجه الان تصعيد على كل الجبهات مطالبا الفصائل الفلسطينية باغتنام الفرصة بضبط النفس وتفويت الفرصة على الاحتلال.

واكد الشيبي بان دولة الاحتلال ليس لها أي بعد نظر او أي رؤية سياسية الا الكذب والتضليل على المجتمع المحلى والدولي .

#محافظ خان يونس #مشكلات

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