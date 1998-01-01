أبو عبيدة لـ"الميادين: إسقاط الطائرة ضربة قوية وحدث نوعي بعد سنوات من العربدة الإسرائيلية

غزة / سما /

اكد المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، أن إسقاط الطائرة الحربية الاسرائيلية شمال فلسطين المحتلة، هو حدث مهم ونوعي وعمل بطولي.

وقال أبو عبيدة في تصريح لقناة الميادين: "يأتي هذا الحدث بعد سنوات طويلة من العربدة والعنجهية واستباحة العدو الصهيوني لكل المحرمات"، مضيفاً أنه يشكل ضربة مهمة وقوية لسلاح الجو الذي يتفاخر به العدو كذراع طولى تصول وتجول دون رقيب أو حسيب.

وتابع قائلاً: "ينبغي البناء والمراكمة على هذا العمل الرائد"، داعياً إلى المزيد من استهداف أذرع العدو وكبح جماحه وقص أجنحته لردعه عن العدوان على أمتنا العربية والإسلامية.

وكان أبو عبيدة، قال في تغريدة له على حسابه عبر تويتر:" تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام عن رفع درجة الاستنفار في صفوفها لحماية شعبنا والرد على أي عدوان صهيوني وذلك نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة".