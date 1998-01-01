السفارة المصرية في تل أبيب ترفض منح تأشيرات دخول لسيّاح إسرائيليين

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل حوالي شهرين نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، فإن مجموعات سياحية إسرائيلية تتلقى ردّاً سلبياً من السفارة المصرية في تل أبيب لدى تقدّمها بطلب تأشيرات دخول.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يجري تحديداً في فترة سُجّل فيها اهتمام ملحوظ من جانب إسرائيليين بزيارة مصر، بعد تشجيع الأخيرة على زيارات كهذه.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المجموعات تضم كل واحدة منها حوالي 25 شخصاً وأنها لا تزور القاهرة فقط بل أسوان والأقصر أيضاً.

ووفق "يديعوت أحرونوت" فقد أثارت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الموضوع مع سفارة مصر وطلبت توضيحات حول ذلك، لكنها حصلت على "أجوبة متملصة"، مشيرة إلى أنه من غير المريح لمصر في هذه الفترة تجوال مجموعات من الإسرائيليين فيها.

وأعربت مصادر دبلوماسية إسرائيلية عن أملها بأن تغير مصر سياستها قريباً، وهي تعمل في قنوات مختلفة من أجل إقناع مصر بتغييرها، وفق الصحيفة.