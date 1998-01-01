وزير الخارجية الامريكي يبدأ من القاهرة جولته الشرق اوسطية

القاهرة / وكالات /

بدأ وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون جولة في الشرق الاوسط بلقاءات في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب ما افادت مصادر دبلوماسية الاثنين.

وصل تيرلسون مساء الاحد الى العاصمة المصرية حيث تناول العشاء مع شكري. ومن المقرر ان يلتقي الاثنين موظفين في السفارة الاميركية في القاهرة وشكري مجددا قبل ان يجري محادثات بعيد الظهر مع السيسي.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية ان المحادثات في القاهرة ستشمل "مواضيع اقليمية ذات اهتمام مشترك مثل سوريا وليبيا"، بالاضافة الى مكافحة الارهاب والملف الاسرائيلي الفلسطيني.

وتابع المصدر نفسه ان المحادثات ستشمل "مسائل حقوق الانسان والمجتمع المدني والتي يتم تناولها بشكل دائم مع المصريين".

وتأتي زيارة تيلرسون قبل بضعة أسابيع على الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 اذار/مارس والتي يترشح فيها السيسي لولاية جديدة.

يتوجه تيلرسون بعد القاهرة الى الكويت حيث يشارك في اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

كما سيزور عمان حيث يلتقي الملك عبد الله الثاني وبيروت للقاء الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وسيزور بعدها أنقرة حيث سيجري محادثات من المتوقع ان تكون "صعبة" مع حليفة بلاده في حلف شمال الاطلسي خصوصا حول النزاع في سوريا.