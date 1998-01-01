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لماذا تختلف نسخة سامسونغ من "أندرويد أوريو" عن غيرها؟

الإثنين 12 فبراير 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا تختلف نسخة سامسونغ من "أندرويد أوريو" عن غيرها؟



وكالات / سما /

وصل تحديث "أندرويد أوريو" لهاتف "سامسونغ" Galaxy S8 وجلب معه عديد المزايا الجديدة التي من شأنها أن تجعل طريقة التعامل مع نظام "أندرويد أوريو" ضمن هاتف "سامسونغ" يحمل طريقة مختلفة عن العادة.

فإذا كنت ترغب في مشاركة الهاتف الخاص بك مع شخص آخر، يجب عليك أن تثق به تماماً أو التبديل إلى خيار النافذة المحدودة.

وإذا ما زلت تستخدم ميزة تعدد المستخدمين، فيمكنك الاستمرار بذلك مع التحديث الجديد، كما لا يمكن للتطبيقات التوأم الدخول إلى حسابك في "غوغل" ويجب عليك في هذه الحالة إنشاء حساب "غوغل" على مرتين.

يمكن استخدام هذه الميزة لتعبئة الاستمارات في التطبيقات والمواقع وحفظها بشكل تلقائي، ومن ناحية أخرى، يمكن الاعتماد على الخدمة الداخلية الخاصة بشركة "سامسونغ"، فهي تساعد على حفظ كلمات السر ومزامنتها مع الأجهزة الأخرى.

ويتم تشجيع المستخدمين في نظام أندرويد أوريو على التخلي عن خدمات جوجل والاعتماد على خدمات سامسونج بدلًا من ذلك، وتعد هذه الخطوة مفيدة للمستخدمين بشكل عام، حيث يمكنهم الاستغناء عن خدمات "غوغل".

وتزخم قوائم "سامسونغ" بالخيارات، إذ ستجد في نهاية كل صفحة ضمن الإعدادات مربع يمكنك أن يأخذك إلى الإحالات المرجعية في مناطق أخرى من الإعدادات، فمن الممكن تعيين الكثير من الأشياء التي يتم تجاهلها من قبل الشركات المصنعة الأخرى.

#سامسونغ #اندرويد

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