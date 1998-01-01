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قاضية مسيحية تحكم على 3 شبان بحفظ آيات من القرآن

الإثنين 12 فبراير 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قاضية مسيحية تحكم على 3 شبان بحفظ آيات من القرآن



وكالات / سما /

 أمرت قاضية مسيحية في لبنان 3 شبان، متهمين بإهانة السيدة مريم العذراء، بحفظ آيات من سورة آل عمران بالقرآن الكريم، كشرط لإطلاق سراحهم، في حكم نادر بهذا البلد العربي.

ورأت القاضية جوسلين متى، أن قرارها يهدف إلى "تعليم الشبان التسامح بين الأديان ومحبّة المسلمين السيدة العذراء، خلافاً للأفكار البشعة التي يزرعها المتطرفون في أذهانهم".

الحكم أثار ضجة في لبنان، حتى على أعلى المستويات في الدولة، فقد غرد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على حسابه بموقع "تويتر"، السبت، وحيّا القاضية على قرارها، الذي رأى فيه "قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين".

وقالت جوسلين متى، وهي من بلدة "عمشيت" البعيدة في الشمال اللبناني، عند نطقها بالحكم، إنها لم تجد أفضل من أن تطلب منهم "حفظ قسم من القرآن الكريم من سورة آل عمران؛ ليتعلموا تسامح الدين الإسلامي ومحبّته للسيدة العذراء.. القانون مدرسة وليس سجناً فقط".

ولم تطلق القاضية سراح الشبان إلا بعد أن تأكدت أنهم حفظوا الآيات، وقاموا بتسميع ما حفظوه غيباً أمامها.

#قاضية مسيحية

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