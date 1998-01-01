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العثور على ثلاجة من العصر الحديدي!

الإثنين 12 فبراير 2018 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على ثلاجة من العصر الحديدي!



وكالات / سما /

عثر عالما آثار، عن طريق الصدفة، على ثلاجة تحت الأرض عمرها 2000 عام، في جزيرة اسكتلندية.

وتم اكتشاف الغرفة التي تعود إلى العصر الحديدي والبالغ طولها ستة أمتار، والتي يعتقد أنها كانت تستخدم حوالي عام 350 قبل الميلاد، أثناء أعمال بناء منزل جديد في منطقة نيس بجزيرة لويس.

ويعتقد الخبراء أن الغرفة كانت تستخدم لتخزين المواد الغذائية مثل منتجات الألبان واللحوم، وأيضا الخشب المستخدم في التدفئة.

وقام علماء الآثار المحليين كريس وراشيل بارومان بتسجيل هذا الاكتشاف الذي عثروا عليه تحت الأرض، حيث يعتبر نادرا في منطقة نيس.

وعثر على الغرفة على عمق حوالي 3 أقدام تحت الأرض، ووفقا لعلماء الآثار فإن هذا الشكل من الغرف المستخدمة في تخزين المواد الغذائية يعد نوعا من الثلاجات القديمة، وقد كانت شائعة في ذلك العصر، إلا أنه من النادر العثور عليها محفوظة بشكل جيد، كحال هذه الغرفة.

#ثلاجة

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