شاهد ..جابر القرموطي يوزع "شيكولاته" احتفالا بإسقاط طائرة إسرائيلية على الهواء

القاهرة/سما/

احتفل الإعلامي المصري جابر القرموطي، بإسقاط طائرة إسرائيلية في سوريا، أثناء الضربات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي في الأراضي السورية.

ووزع "القرموطي" في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، "شيكولاته" على زملائه في الاستوديو بمناسبة سقوط الطائرة.

وعلق "القرموطي": "مازالت وستظل العدو الأول للوطن العربي، ومصر"، مضيفا: "أنا مبسوط".

وتابع: "أتمنى يكون من الإسقاط الجيش السوري، ويكون متوالي، يعني الأخ أفيخاي أدرعي زعلان، طب ما تطلع من الجولان يا حلو، ما تختشوا على دمكم".، "بموت أنا في أفيخاي أدرعي ده، إلهي ياخي ينقطع دراعك يا أفيخاي أدرعي".

وأشار إلى أنه يريد كل الدول العربية متضامنة، وأنه غير راض عن توتر العلاقات مع قطر، ولكن قطر غير ملتزمة، وتسير في اتجاه لوحدها.