جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"واتساب" تُفعل خدمتها لتحويل الأموال

الإثنين 12 فبراير 2018 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واتساب" تُفعل خدمتها لتحويل الأموال



وكالات / سما /

فعل «واتساب » تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم ، خدمة «تحويل الأموال» و التي أعلن عنها خلال فترة سابقة من العام الماضي .

وأفادت العديد من التقارير أن «واتساب » يسمح الآن لبعض مستخدميه بتحويل الأموال لأصدقائهم من خلال التطبيق.

ويشاع منذ فترة طويلة أن«واتساب »يعمل على نظام دفع «الند للند» (peer-to-peer)،ويبدوا أنة على استعداد لتشغيل تلك الميزة.

والدليل على ذلك تأكيد الكثير من مستخدمي«واتساب » في الهند توفير الخدمة الجديدة ؛ وفقاً لموقع WABetaInfo

ونشر العديد من مستخدمين التطبيق صور للنظام الجديد الذي يحمل اسمWhatsApp Payments ، عبر صفحاتهم على الإنترنت.

وتظهر جملة كتب فيها «إرسال واستلام الأموال بشكل آمن مع UPI»؛ والذي يعرف على أنة نظام الدفع المستخدم من قبل العديد من البنوك الهندية.

ولم يذكر المستخدمين الجدد للتطبيق أي تفاصيل أخرى عن خاصية «واتساب »الجديدة ؛ ولكن من الواضح أنة عليك في بادئ الأمر تحديد المصارف التي تتعامل معها قبل أن تتمكن من البدء في استخدام الميزة الجديدة ؛وفقاً لما نشرة موقع بيان .

#واتساب #الاموال

أخبار ذات صلة

"سناب تشات" تطلق خدمة Snapcash لتحويل الأموال عن طريق تطبيقها

"غوغل" تطلق خدمتها للدفع "اندرويد باي" في الولايات المتحدة

"آبل" تطلق خدمتها للموسيقى بالبث التدفقي

"نتفليكس" تطلق خدمتها في كوبا

مشروع من "مايكروسوفت" لتحويل جدران الغرفة إلى شاشات لتصفح الإنترنت

"واتساب" تبدأ تفعيل نظام التشفير لكافة مستخدميها

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة المصرية تصدر توضيحا بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء

صور: "ولاية سيناء" يوثق عمليات وحشية ضد الجيش المصري ويهدد الانتخابات

اجتماعان بين «فتح» و «حماس» في القاهرة و غزة لإنقاذ المصالحة

قناة عبرية : قلق إسرائيلي خشية من تحذير بوتين لنتنياهو

مشاهد تعرض للمرة الأولى... عماد مغنية بالصوت والصورة!

فيديو: رسائل مؤثرة من جنود عملية "سيناء 2018".. ماذا قالوا؟

رغم تحذيرات مصر.. تركيا تتحرك عسكريا لمنع عملية تنقيب في المتوسط

الأخبار الرئيسية

المشهراوي يلنقي هنية في القاهرة

غزة -ارشيفية

مخاوف من انفجارٍ قادم في غزة المحصورة بين مصر وإسرائيل.. فماذا عن دحلان وراعيته الإمارات؟

البيت الابيض- ارشيف

البيت الأبيض ينفى تصريحات نتنياهو عن وجود اتصالات لضم المستوطنات"

شاب من أم الفحم و آخر تركي

الشاباك يكشف: اعتقال شاب من أم الفحم و آخر تركي بادعاء دعم حماس

الاحمد والسنوار وبدران

القاهرة: لا ترتيبات للقاء بين فتح وحماس حتى اللحظة والوفد الامني المصري الى غزة خلال الايام المقبلة

الاتصالات الفلسطينية