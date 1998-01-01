"واتساب" تُفعل خدمتها لتحويل الأموال

وكالات / سما /

فعل «واتساب » تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم ، خدمة «تحويل الأموال» و التي أعلن عنها خلال فترة سابقة من العام الماضي .

وأفادت العديد من التقارير أن «واتساب » يسمح الآن لبعض مستخدميه بتحويل الأموال لأصدقائهم من خلال التطبيق.

ويشاع منذ فترة طويلة أن«واتساب »يعمل على نظام دفع «الند للند» (peer-to-peer)،ويبدوا أنة على استعداد لتشغيل تلك الميزة.

والدليل على ذلك تأكيد الكثير من مستخدمي«واتساب » في الهند توفير الخدمة الجديدة ؛ وفقاً لموقع WABetaInfo

ونشر العديد من مستخدمين التطبيق صور للنظام الجديد الذي يحمل اسمWhatsApp Payments ، عبر صفحاتهم على الإنترنت.

وتظهر جملة كتب فيها «إرسال واستلام الأموال بشكل آمن مع UPI»؛ والذي يعرف على أنة نظام الدفع المستخدم من قبل العديد من البنوك الهندية.

ولم يذكر المستخدمين الجدد للتطبيق أي تفاصيل أخرى عن خاصية «واتساب »الجديدة ؛ ولكن من الواضح أنة عليك في بادئ الأمر تحديد المصارف التي تتعامل معها قبل أن تتمكن من البدء في استخدام الميزة الجديدة ؛وفقاً لما نشرة موقع بيان .