جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أوبرا أكثر متصفحات الإنترنت أمانا وإيدج أقلها

الإثنين 12 فبراير 2018 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوبرا أكثر متصفحات الإنترنت أمانا وإيدج أقلها



وكالات / سما /

كشف اختبار لمجلة "بي سي ماغازين" المتخصصة بشؤون الحاسوب أن متصفح الإنترنت "أوبرا" يعتبر أكثر متصفحات الإنترنت أمنا، نظرا لأنه يزخر بمعظم وظائف الأمان المعروفة.

وتوصلت المجلة بنسختها الألمانية إلى هذه النتيجة بعد قيامها باختبار وظائف الأمان في برامج التصفح أوبرا وغوغل كروم وموزيلا فايرفوكس ومايكروسوفت إيدج، وأكدت أن جميع برامج التصفح قد حصلت على تقييم "جيد" لكن مع وجود بعض النقاط السلبية.

وأشارت إلى أن متصفح أوبرا -الذي يعتمد من الناحية التقنية على قاعدة كروم- قد تميز من خلال وظيفة حظر المحتويات المدمجة وكذلك وظيفة الشبكة الافتراضية الخاصة "في بي أن".

وجاء في المركز الثاني غوغل كروم بفضل الوظيفة المدمجة للحماية من هجمات تصيد البيانات، بالإضافة إلى إعدادات الأمان المعتمدة على موقع ويب.

وانتقدت المجلة الألمانية موزيلا فايرفوكس في أنه يجب ترقية وظائف الأمان عن طريق الأدوات الإضافية في بعض الأحيان، وهو ما قد يسبب مشكلة للمستخدمين غير المحترفين.

وجاء مايكروسوفت إيدج في المركز الأخير بسبب وجود بعض العيوب في نظام إدارة ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" وإدارة كلمات المرور.

يُذكر أن ترتيب متصفحات الإنترنت من حيث نسبة الاستخدام اختلف كثيرا عما كان عليه قبل سنوات، فمثلا تصدر إنترنت إكسبلورر القائمة لعقود طويلة القائمة، وكان يليه فايرفوكس وأوبرا.

أما حاليا فإن كروم يحلق منفردًا بالمقدمة، يليه آبل سفاري لحواسيب ماك وأجهزة آبل الذكية، ثم إنترنت إكسبلورر وإيدج، ثم فاير فوكس. أما أوبرا، فرغم مزاياه العديدة فإنه بات يقبع في ذيل القائمة.

#​أوبرا #متصفح

أخبار ذات صلة

860x484 (3)

أكثر المتصفحات أمانا لمستخدمي "ويندوز"

كيف تعثر على صورك في الإنترنت

علماء يتحكمون عقلياً بيد شخص عبر الإنترنت

تصفح الإنترنت بشكل آمن دون برامج

ما هو متصفح الإنترنت الأفضل حاليًا؟

860x484 (2)

ما هو أول موقع تم إنشاؤه ؟...5 مفاجأت عن الإنترنت !

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة المصرية تصدر توضيحا بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء

صور: "ولاية سيناء" يوثق عمليات وحشية ضد الجيش المصري ويهدد الانتخابات

اجتماعان بين «فتح» و «حماس» في القاهرة و غزة لإنقاذ المصالحة

قناة عبرية : قلق إسرائيلي خشية من تحذير بوتين لنتنياهو

مشاهد تعرض للمرة الأولى... عماد مغنية بالصوت والصورة!

فيديو: رسائل مؤثرة من جنود عملية "سيناء 2018".. ماذا قالوا؟

رغم تحذيرات مصر.. تركيا تتحرك عسكريا لمنع عملية تنقيب في المتوسط

الأخبار الرئيسية

المشهراوي يلنقي هنية في القاهرة

غزة -ارشيفية

مخاوف من انفجارٍ قادم في غزة المحصورة بين مصر وإسرائيل.. فماذا عن دحلان وراعيته الإمارات؟

البيت الابيض- ارشيف

البيت الأبيض ينفى تصريحات نتنياهو عن وجود اتصالات لضم المستوطنات"

شاب من أم الفحم و آخر تركي

الشاباك يكشف: اعتقال شاب من أم الفحم و آخر تركي بادعاء دعم حماس

الاحمد والسنوار وبدران

القاهرة: لا ترتيبات للقاء بين فتح وحماس حتى اللحظة والوفد الامني المصري الى غزة خلال الايام المقبلة

الاتصالات الفلسطينية