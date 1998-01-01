وديتان ومعسكران خارجيان للوطني استعدادا لعمان

رام الله / سما /

كشف جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن برنامج إعداد المنتخب الوطني، لخوض لقاء عمان، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2019، والمقرر يوم 27 مارس المقبل.

وقال الرجوب في تصريحات صحافية، إنه تم الاتفاق على برنامج متكامل للقاء عمان الأخير في التصفيات الآسيوية، مؤكدا أن "الوطني" سيغادر إلى الجزائر في 23 فبراير الجاري, لخوض معسكر تدريبي يتخلله لقاء المنتخب هناك في 27 منه.

وأوضح أن المنتخب سيتجه للسعودية عقب نهاية معسكر الجزائر, لخوض معسكر آخر, مبينا أن الترتيب لهذا المعسكر لم يحسم بعد.

وأشار إلى أن "الوطني" سيلعب مع البحرين في 22 مارس المقبل, كمحطة أخيرة, قبل مواجهة عمان على أرضها.