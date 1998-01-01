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صور: "ولاية سيناء" يوثق عمليات وحشية ضد الجيش المصري ويهدد الانتخابات

الإثنين 12 فبراير 2018 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: "ولاية سيناء" يوثق عمليات وحشية ضد الجيش المصري ويهدد الانتخابات



القاهرة / وكالات /

نشر ما يسمى بـ"تنظيم ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة، الأحد، إصدارا بعنوان "حماة الشريعة"، وثق عمليات وحشية ضد الجيش المصري، وقوات الأمن، والمتعاونين معها.

وأظهر الفيديو الذي استمر نحو 23 دقيقة، تفجير آليات متنوعة، ودبابات تابعة للجيش المصري عبر زرع ألغام أرضية، وعبوات ناسفة.

كما أظهر الفيديو تصفية من قال إنهم عناصر الجيش المصري، وأفراد من الأمن، وآخرين متعاونين معهم من أهالي سيناء، والعريش.

وفي الفيديو ذاته، هدد تنظيم الدولة باستهداف جميع مقرات الاقتراع للانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عنها.

وهاجم التنظيم الأحزاب الإسلامية كافة في مصر، متهما إياهم بالوقوع في "الردة"، عبر شرعنة الانتخابات.

كما أظهر الفيديو لقطاتٍ مرعبة لتصفية عدد من الأشخاص، قام عناصر من التنظيم بتوقيف السيارة التي تُقلّهم، وعند سؤالهم عن هوياتهم قالوا إنهم عساكر وضباط في مطار العريش، فطلب من السائق النزول من السيارة قبل أن يقوموا بتصفية جميع من كان معه.

وختم التنظيم إصداره بإعلان المتحدث باسم القوات المصرية عن الهجوم الذي يشنه الجيش المصري في سيناء، ما يدل أن الفيديو أُصدر حديثاً، أي بعد بدء العملية العسكرية في شبه الجزيرة.

وتعتذر عن نشر الفيديو لاعتبارات إنسانية وقانونية.



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#عمليات #ولاية سيناء

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