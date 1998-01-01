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صلاح يعادل رقم نجم ليفربول بالدوري الانجليزي

الإثنين 12 فبراير 2018 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يعادل رقم نجم ليفربول بالدوري الانجليزي



وكالات / سما /

حقق المصري محمد صلاح نجم ليفربول، رقما قياسيا جديدا, بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على ساوثهامبتون (2-0)، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 42, ليعادل رقم الإنجليزي روبي فاولر "أسطورة" الفريق الأسبق بتسجيله 19 هدفا بقدمه اليسرى في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

كما أصبح النجم المصري اللاعب الأول في تاريخ ليفربول الذي يسهم في 29 هدفا بـ"البريميرليغ" في الموسم الأول مع النادي، حيث سجل 22 هدفا وصنع 7 أهداف.

وأحرز صلاح 22 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم احتل بهم وصافة ترتيب الهدافين, بفارق هدف واحد خلف الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

وحصل صلاح على لقب أفضل لاعب في مباراة ساوثهامبتون، بعدما سجل هدفا وصنع آخر لزميله البرازيلي روبرتو فيرمينيو.

وشارك صلاح في 36 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 29 هدفا وصنع 10 أخرى خلال 2883 دقيقة.

#محمد صلاح #الدوري الانجليزي

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