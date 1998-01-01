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رعب كبير في يوفنتوس بسبب حكم مواجهة توتنهام في الأبطال

الإثنين 12 فبراير 2018 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رعب كبير في يوفنتوس بسبب حكم مواجهة توتنهام في الأبطال



وكالات / سما /

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة قوية تجمع بين يوفنتوس الإيطالي المتألق محلياً والمتمرس قارياً ، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي المتسلح بسلسة ” اللاهزيمة ” في البريمرليج منذ 9 جولات والمتصدر لمجموعته أوروبياً بعد أن فاز علىريال مدريد .

وأعلن الاتحاد الأوروبى ” يويفا ” عن تعيين الحكم الألماني فيلكس بريش لإدارة المباراة المرتقبة ، يوم غدٍ الثلاثاء ، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .

ويملك يوفنتوس ذكريات أليمة وسوداوية مع الحكم الألماني فيلكس بريش الذي أدار نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، في المباراة التي جمعت بين السيدة العجوز وريال مدريد ، حيث انتهى اللقاء بفوزٍ كاسح للفريق الإسباني بنتيجة 4/1 ، وحصوله على اللقب للمرة الثانية على التوالي .

علاوة على هذا ، فإن بريش يمثل تميمة حظ وفأل خير للفرق الإنجليزية في مسابقة دوري أبطال أوروبا ، حيث أدار مباراتين لأندية البريمرليج في دور المجموعات من المسابقة الأوربية ، الأولى جمعت بين نابولي الإيطالى ومانشستر سيتي ، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزى 4/2 ، كما أدار مباراة إشبيلية وليفربول التي انتهت بالتعادل 3/3، والتي شهدت ريمونتادا الفريق الأندلسي بعدما كان متأخراً بثلاثية نظيفة .

يذكر أن يوفنتوس لم يعرف طعم الفوز على الأندية الإنجليزية منذ ما يقارب 33 عاماً حين انتصر على ليفربول في نهائي موسم 1984/1985 ، في النهائي الذي اشتهر باسم كارثة هيسيل والذي راح ضحيته عدد كبير من جمهور يوفنتوس بسبب التدافع .

#يوفنتوس

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