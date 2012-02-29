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بالصور: جيش الاحتلال يتدرب على زج قوات المدفعية للقتال البري في الحروب

الإثنين 12 فبراير 2018 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: جيش الاحتلال يتدرب على زج قوات المدفعية للقتال البري في الحروب



القدس المحتلة / سما /

أجرت الطواقم الطبية التابعة للواء النار المدفعي 282 في جيش الاحتلال الاسرائيلي  مناورة عسكرية تحاكي سيناريوهات تقديم العلاج اللازم للجرحى تحت رشقات النيران في ميدان المعركة.

ووفقا لموقع جيش الاحتلال فإن الحديث يدور عن مناورة تعتبر الأولى من نوعها في لواء النار المدفعي 282، حيث تدرب الجنود على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للجرحى، علاوة على أن الهدف المركزي من المناورة يتمثل في التدرب على زج قوات المدفعية في إطار القوات المناورة المقاتلة الأخرى من المشاة والدبابات والهندسة، الأمر  الذي يتدرب عليه الجيش استعدادا للمعارك المقبلة.

هذا وقد أوضح ضابط الطبابة في لواء النار النقيب ألون شوس قائلا " إن الحديث يدور عن تدريب ذو أهمية كبيرة ومصيرية، حيث إن الرسالة المركزية التي استفادها



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2الجنود من هذه المناورة هي" الإسعاف الأكثر نجاعة تحت النيران يبدأ بعد تحقيق الغطاء الناري وإحراز التفوق الناري على القوات المعادية قبل البدء بتقديم الإسعافات الأولية، بمعنى أنه يتوجب على الجنود قبل التدخل لتقديم العلاج لأحد الجرحى  خلال التقدم التريث إلى  حيث تحييد التهديد وإخماد مصادر النيران المعادية.



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