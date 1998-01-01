مارسيلو يتوقع انتقال نيمار إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

أكد البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد على إمكانية انتقال مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى ملعب سانتياجو برنابيو في المستقبل.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع نيمار في الأسابيع الماضية رغم أنه سبق له اللعب لبرشلونة، حيث تؤكد التقارير على أن فلورينتنو بيريز رئيس النادي الملكي يريد التوقيع مع نيمار لخلافة كريستيانو رونالدو.

وخلال مقابلة أجراها مارسيلو مع “سبورت إنتيراتيفو”، قام الصحفي بسؤاله عن إمكانية انتقال نيمار لريال مدريد في الصيف القادم أو بالمستقبل عموماً.

وأجاب المدافع البرازيلي “من المؤكد أن انتقال نيمار لريال مدريد أمر جيد، برأيي أن اللاعبين العظماء يجب أن يلعبوا في ريال مدريد، وباعتقادي أن نيمار سيلعب يوماً ما في الريال”.

وعن مباراة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء القادم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قال مارسيلو “هل هي نهائي؟ اعتقد ذلك لأن الجميع ينتظر المباراة، سان جيرمان يقدم أداء جيد، ولديه فريق كبير، وسيواجه فريق كبير باسمه وتاريخه، ستكون مباراة يريد الجميع مشاهدتها”.