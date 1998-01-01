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باكستان تحظر جميع مظاهر الاحتفال بعيد الحب

الإثنين 12 فبراير 2018 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان تحظر جميع مظاهر الاحتفال بعيد الحب



رويترز /وكالات/

حظرت باكستان جميع الفعاليات التي تروج لعيد الحب، بما في ذلك التغطية الإعلامية لأي من هذه الفعاليات، للسنة الثانية على التوالي، إثر حكم قضائي يعتبر هذه المناسبة غير إسلامية.

وأطلقت هيئة تنظيم الإعلام الإلكترونية الباكستانية، الأربعاء 7 فبراير، تحذيرا لمحطات التلفزيون والإذاعة من تغطية عيد الحب، مشيرة إلى أنه "لا يجوز عقد أي فعاليات على المستوى الرسمي أو في أي مكان عام".

وأصدرت محكمة إسلام أباد العليا هذا الحظر، العام الماضي، بعد عريضة تقدم بها أحد المواطنين، قال فيها إن عطلة عيد الحب هي "استيراد ثقافي" من الغرب و"ضد تعاليم الإسلام".

وتفاعل كثير من شباب المجتمع، ذي الأغلبية المسلمة، والمؤسسات التجارية تقاليد عيد الحب من الزهور والشوكولاتة وغيرها، خلال السنوات الأخيرة.

لكن البلد البالغ عدد سكانه 208 ملايين نسمة، 60% منهم تحت سن 30 عاما، شهد موجة جديدة من النشاط السياسي المتطرف الذي أثار ردود فعل عنيفة إزاء هذه المناسبة، حيث يقول البعض بأنها غير أخلاقية.

المصدر: رويترز

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