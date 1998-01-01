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الحكومة المصرية تصدر توضيحا بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء

الإثنين 12 فبراير 2018 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة المصرية تصدر توضيحا بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء



القاهرة / وكالات /

 أعلنت الحكومة المصرية أن عملية سيناء تثبت "كذب" ترويج جماعة "الإخوان المسلمين" لمزاعم توطين الفلسطينيين هناك، و"بدعم من الدولتين المساندتين لهم"، في إشارة إلى تركيا وقطر.

وقالت الحكومة عبر بوابة الهيئة العامة للاستعلامات، إن هدف العملية هو القضاء على الإرهاب في سيناء، وتأكيد كامل السيادة المصرية عليها بدون تفريط في أي شبر منها.

وأشارت الحكومة إلى إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 31 يناير 2015، أمام القيادات العليا للجيش المصري، حيث قال "إحنا مش حانسيب سينا لحد، يتبقى بتاعة المصريين يا نموت".

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