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ترامب : لست متأكدا من ان اسرائيل تريد السلام مع الفلسطينيين

الأحد 11 فبراير 2018 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : لست متأكدا من ان اسرائيل تريد السلام مع الفلسطينيين



لندن/وكالات/

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء اليوم انه ليس متاكدا من اسرائيل تريد فعلا التوصل الى سلام مع الفلسطينيين . ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن ترامب قوله انه يريد ان يجلب الفلسطينيين والاسرائيليين الى طاولة المفاوضات معتبرا ان "هذه هي الفرصة الوحيدة لاحلال السلام بين الجانبين وانها ان ضاعت فلن تعوض".

وكان  دونالد ترامب قال في تصريحات لصحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية ان الفلسطينيين حاليا ليسوا بصدد صنع السلام موضحا " أما فيما يتعلق بإسرائيل، فإنني لست متأكدا تماما بأنها عاقدة العزم الآن على صنع السلام، ولهذا علينا التروي لنرى ما الذي سيحدث".

#ترامب #اسرائيل #الفلسطينيون #سلام

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