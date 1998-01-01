تفاصيل جديدة حول ضرب طائرة F16 .. الطائرة تلقت تحذيراً وطاقهما فشل في تجنب النيران السورية

وكالات

كشفت صحيفة هآرتس العبرية تحقيقاً أولياً حول حادثة سقوط طائرة F16 الحربية التي سقطت بصواريخ الدفاعات الجوية السورية فجر أمس.

وقالت الصحيفة مساء اليوم الأحد، "إن التحقيق الأولي يشير إلى أن طاقم طائرة الـ F16 كان قادرا على تحديد وتجنب صواريخ الدفاعات السورية وقد وصل تحذير للطاقم بشأنها".

وأضافت: "لكن لأسباب لم يتم توضيحها بشكل تام بعد فإن الطاقم لم يكن لديه الوقت للقيام بمناورة التهرب وعند اقتراب الصواريخ تخلى الطاقم عن الطائرة".

وأوضحت الصحيفة أن الصواريخ التي أطلقت نحو الطائرة الإسرائيلية كانت من نوعين SA 5 و SA17"، زاعمة أن الطائرات الإسرائيلية تمكنت من تدمير حوالي نصف بطاريات الدفاعات الجوية السورية خلال الهجمات.