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نقل فعاليات يوم علمي لطب الاسلامية بغزة حول علاج مرضى الجلطة الدماغية

الأحد 11 فبراير 2018 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل فعاليات يوم علمي لطب الاسلامية بغزة حول علاج مرضى الجلطة الدماغية



لندن / سما /

استمرارا لمساهماته في دعم برامج تطوير الكفاءات الطبية الفلسطينية قام تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع بريطانيا بتنسيق نقل فعاليات اليوم العلمي الدوري للكلية الملكية في أدنبرة الى اطباء قطاع غزة والذي خصص "لعلاج مرضى الجلطة الدماغية"

 وقد شارك في اليوم العلمي عدد كبير من الأطباء والاختصاصيون في مجال طب وجراحة المخ و الأعصاب إضافة إلى أساتذة وطلبة كليات الطب في القطاع.

و يدخل هذا النشاط الأكاديمي ضمن فعاليات التعليم المستمر والتطوير المهني في الكلية الملكية في ادنبرة ويعقد بشكل مستمر للسنة الثانية على التوالي بمعدل مرة واحدة كل شهر بالتعاون مع كلية الطب بالجامعة الإسلامية بغزة .

جدير بالذكر ان تجمع الاطباء يولي اهتماما خاصا بالجانب الطبي الأكاديمي ويضع برامج التدريب والتعليم الصحي ضمن أهدافه الرئيسية ويعقد مؤتمرات علمية سنوية عبر فروعه المنتشرة في القارة الأوروبية حيث من المقرر أن يعقد فرع بريطانيا مؤتمره في نهاية شهر ابريل من هذا العام في مدينة مانشستر فيما سيعقد فرع المانيا مؤتمره السنوي في نهاية شهر يونيو في مدينة فرانكفورت يليه فرع فرنسا في منتصف شهر أكتوبر المقبل في العاصمة باريس

#الجامعة الاسلامية #اوروبا #يوم علمي

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