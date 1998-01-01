حركة "فتح" إقليم هولندا تنظم مهرجان الشتات الفلسطيني نصرة للقدس

هولندا / سما /

نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إقليم هولندا مهرجان الشتات الفلسطيني نصرة للقدس ، ضمن الفاعليات الرافضة لقرار ترامب ، بحضور سعادة السفيرة روان أبو يوسف سفيرة دولة فلسطين في المملكة الهولندية ، والأخ زيد تيم أمين سر حركة فتح إقليم هولندا ، والأخ واثق سعادة رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا ، ومشاركة ضيوف من ألمانيا وبلجيكا وإيرلندا ، وحشد غفير من أبناء الجالية الفلسطينية في هولندا وكوادر حركة فتح .

تخلل المهرجان فقرات فنية بمشاركة فرقة العاشقين الفلسطينية وفرقة القربة الفلسطينية في هولندا ، ومعرضاً فنيا للفنان احمد ابو نصر منسق الحملة الا وروبية للتضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال حيث حاكى المعرض معاناة أبناء شعبنا وأسرانا البواسل والبطلة عهد التميمي .

وفي كلمة فلسطين نقلت سعادة سفيرة دولة فلسطين في هولندا روان أبو يوسف تحيات فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن إلى أبناء الجالية الفلسطينية وأكدت على ضرورة بذل كافة الجهود والعمل سوياً من أجل دعم قضيتنا المركزية القدس ودعم القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس في معركتها الدبلوماسية لتبقى القدس عاصمتنا الأبدية .

وبدوره أكد الأخ واثق سعادة رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا على وقوف أبناء شعبنا الفلسطيني صفاً واحداً إلى جانب إخوتهم في الداخل المحتل ، كما وتناول في كلمته دور الجالية الفلسطينية في تنظيم فاعليات رافضة للقرار الجائر لترامب وما رافقه من ضغوطات تمارس على قيادتنا الفلسطينية وأبناء شعبنا من قطع مساعدات الأونروا وغيرها من قرارات جائرة ، كما وأكد على دعم الجالية الفلسطينية في هولندا لفخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن والقيادة الفلسطينية المتمسكة بالثوابت .

وفي كلمة المهرجان كلمة حركة فتح شكر الأخ زيد تيم أمين سر إقليم هولندا الحضور الكريم عشاق القدس على هذا الحضور الكبير الذي يدل على تمسك أبناء شعبنا الفلسطيني بحقهم الشرعي ، ورفضهم لكل المؤامرات والقرارات الظالمة وآخرها قرار ترامب ، كما وتحدث عن دور حركة فتح في قيادة هذه المعركة في الميدان وفي كل أصقاع العالم ، وشدد عن دور الشتات الفلسطيني وكوادر الحركة في أوروبا في دعم القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس وإخوته في اللجنة المركزية للحركة ، وانجاح معركتهم وذلك من خلال تعزيز وحدتنا الوطنية الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ودعم أبناء شعبنا ومعنا أحرار العالم ، وتعزيز دور المقاومة الشعبية السلمية ، ودعم صمود أهلنا في القدس ودعم صمودهم والسعي مع أكل الشرفاء وأنصار الحق في العالم من أجل الحفاظ على الطابع الوطني الفلسطيني المسيحي والمسلم للقدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية .

وفي ختام كلمته كرمت حركة فتح اقليم هولندا المناضلين الفلسطينيين الجرحى وأولهم الجريح المناضل سمير الهنشيل الذي تصادف هذه الأيام الذكرى الخمسون لإصابته ، والذكرى الخمسون ليوم الجريح الذي ارتبط به ، وكذلك تكريم الأخ الجريح المناضل منتقم الأحمد والأخ الجريح المناضل محمد الشبلي ، وتم تقديم هدايا رمزية لهم من الاقليم من خلال امين السر بمشاركة سعادة السفيرة روان أبو يوسف .

وفي نهاية المهرجان قدمت فرقة العاشقين الفلسطينية بإشراف الفنان محمد دياب مجموعة من الأغاني الفلسطينية التاريخية والوطنية ، التي ألهبت مشاعر الحضور الذي تفاعل معها ، كما تم عقد حلقات الدبكة الفلسطينية على أنغام القربة الفلسطينية.

وكان المهرجان قد تقدم بالشكر الجزيل لهولندا وللحكومة الهولندية والشعب الهولندي على الموقف الرسمي الهولندي بالتصويت لصالح الحق والعدالة وحق شعبنا في القدس عاصمته الأبدية .