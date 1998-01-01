جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تنجز قرابة 27 الف قضية خلال العام الماضي

الأحد 11 فبراير 2018 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 تعمل الشرطة الفلسطينية على الارتقاء بأدائها وتعزيز فعاليتها وتطوير مكوناتها من خلال العمل المؤسسي والتدريب واستحداث دوائر جديدة وتوفير الامكانيات والمعدات، ومن جانب اخر عملت على تطوير العلاقة مع كافة شرائح المجتمع في اطار العمل المجتمعي للشرطة، ومن منطلق ان الامن مسؤولية الجميع  والمحافظة على استقراره والحد من الجريمة فيه والمساهمة في تحقيق العدالة بين أفراده، وفي إطار سعي الشرطة لتحقيق رؤيتها بالوصول لمجتمع أكثر أمنا، فقد عملت الشرطة في العام الماضي كما في الأعوام السابقة على تعزيز فعاليتها الميدانية للاستجابة لاحتياجات المجتمع الفلسطيني الامنية.

وفي البداية رحب العقيد وضاح عزامطة مدير ادارة العلاقات العام والاعلام بالشرطة، بالحضور الكريم وننقل لهم تحيات السيد اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة الفلسطينية، املين ان يكون عام 2018 عام خير ورفاه وعام امن وقد تحققت امانينا بالحرية والاستقلال.

وجاء في كلمته : - نلتقي معاً لنضع بين ايديكم ملخص للتقرير السنوي لعمل الشرطة لعام 2017، وانجازاتها في مكافحة الجريمة وتحقيق الامن.

وكما تعلمون فإن الشرطة اعتمدت وبتعليمات مستدامة من السيد اللواء حازم عطالله على الشفافية والانفتاح في اعلان جميع المعطيات التي تهم المجتمع والعاملين والدارسين، لتشكل بوصلة حقيقية لتفهم احتياجات المجتمع المستقبلية.

السيدات والساده:-  تعتبر هذه الاحصائيات والارقام مؤشرات ودلالات على حال و واقع المجتمع الفلسطيني، وتشكل مدخل لاهدافنا في الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للشرطة بإعتبارها خارطة طريق لعملنا.

ان الشرطة عملت وتعمل على الارتقاء بأدائها وتعزيز فعاليتها وتطوير مكوناتها من خلال العمل المؤسسي والتدريب واستحداث دوائر جديدة وتوفير الامكانيات والمعدات، ومن جانب اخر عملت على تطوير العلاقة مع كافة شرائح المجتمع في اطار العمل المجتمعي للشرطة، من منطلق ان الامن مسؤولية الجميع، حيث عملت بجهد في برامج التوعية والارشاد والذي من شأنه ان يساهم في تحقيق الاهداف الوارده بالخطة الاستراتيجية للشرطة.

كل ذلك للاستجابة لإحتياجات المجتمع الفلسطيني في الامن والعدل والمساواه ومحاربة الجريمة وصون الحقوق والحريات وفرض سيادة القانون، متمسكين بقيم واهداف معلنه نؤمن بها، وكل هذا يأتي بدعم ومساندة من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ودولة رئيس الوزراء و وزير الداخلية الدكتور رامي الحمدلله، حيث يهيئون الظروف والامكانيات التي تمكننا من النهوض بعمل الشرطة.

السيدات والساده :- ان ما سنقدمه لحضرتكم جاء نتيجة رصد ومتابعة حثيثه لكل الفعاليات والقضايا التي تعاملت معها الشرطة في عام 2017 متبعه منهجية علمية في تحليل البيانات، اخذين بعين الاعتبار نظرتنا الشمولية بأن الانجاز لا يُعكس بالارقام فقط وانما ايضا بمدى تطبيق معايير حقوق الانسان في تعاملنا مع ابناء شعبنا، وهذا يتم رصده من خلال عملية المتابعة والتقييم التي نقوم بها بأستمرار

#الشرطة #قضية

أخبار ذات صلة

النائب العام بغزة: الشرطة العسكرية لن تتدخل في قضايا المال العام وتحيل كافة القضايا للنيابة

النائب العام إسماعيل جبر

النائب العام بغزة: حظر النشر في قضية فقهاء لا يزال مستمرا وإجراءات مشددة لعدم تكرارها

شهداء فلسطينيون - ارشيف

مركز الحوراني : سقوط أربعة شهداء وتصعيد الاستيطان خلال الشهر الماضي

الرئيس عباس - ارشيف

الرئيس عباس: لا أعلم لماذا لم ندع لـ"إجتماع العقبة" العام الماضي !!

شاهد اخر ما كتبه الشهيد "الفقهاء" ..اسرائيل هددت باغتياله العام الماضي

شرطة -ارشيفية

مقتل مطلوب للامن واصابة اثنين من الشرطة خلال اشتباك في نابلس

الأكثر قراءة اليوم

صور : كلاب "نادرة" تستعرض مهاراتها وذكاءها على بحر غزة

تطويق شمال سيناء ووسطها و«حماس» تتعهد إحكام السيطرة على الحدود

الحرس الثوري الإيراني : الأسد كان سيترك القصر لولا تدخل طهران

لا شيء يحدث بسوريا دون علمه.. مراقبون: بوتين منح الضوء الأخضر للأسد لإسقاط الطائرة الإسرائيلية

هذا هو الصاروخ الذي أسقط الطائرة الإسرائيلية (شاهد)

ترامب لصحيفة إسرائيلية : السلطة لا تريد السلام والقدس لم تعد موجودة على طاولة المفاوضات

روسيا: يمكننا بيع "إس-400" للأمريكيين

الأخبار الرئيسية

الاسد

الحرس الثوري الإيراني : الأسد كان سيترك القصر لولا تدخل طهران

وزير الاستخبارات الإسرائيلي ونتنياهو

هم ونحن نعرف ما الذي قصفناه.. تصريحات جديدة لوزير استخبارات إسرائيل حول قصف مواقع إيرانية

طائرة- ارشيف

التفاصيل الكاملة حول طائرة F16 التي أسقطتها صواريخ سام 5 السورية؟

طائرة استطلاع -ارشيفية

أنباء أولية عن اسقاط طائرة تصوير اسرائيلية شمال قطاع غزة

قادة حماس

"حماس" منفتحة على اقتراحات مصرية للمضي بالمصالحة..وتوقع انضمام وفد فتحاوي!

الاتصالات الفلسطينية