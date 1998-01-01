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حزب الله: قاعدة الاشتباك التي تبنى على الاعتداء من دون رد سقطت

الأحد 11 فبراير 2018 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: قاعدة الاشتباك التي تبنى على الاعتداء من دون رد سقطت



طهران/سما/

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم اليوم الأحد إنه "بإسقاط الطائرة الإسرائيلية يعني أن قاعدة الاشتباك التي تبنى على الاعتداء من دون رد سقطت".

ونقلت قناة "المنار" عن قاسم قوله اليوم الأحد إنه "بالتالي لا إمكانية لإسرائيل بأن تستخدم بعد اليوم هذه القاعدة في الاشتباك وتتجول كما تريد لتحقق أهدافها، لأنه رد هنا أو هناك يمكن ان يحصل ويعطل الأهداف الإسرائيلية التي تبتغيها من خلال الاشتباك".

ولفت إلى أن "إسرائيل حائرة، فخيار الحرب غير مضمون النتائج بالنسبة إليها وخيار الانتظار يزيد من الأخطار التي تحدق بها، فلا هي قادرة على أن تحسم بأن تدخل الحرب، ويمكن أن تكون وخيمة عليها ومضمونة الخسائر، ولا هي قادرة أن ترى القوة المقابلة تنمو وتزداد ولا تعلم كيف تواجه هذه القوة مستقبلا".

وشدد قاسم على أنه لولا المقاومة لكانت كل المنطقة مستباحة وتركزت "إسرائيل" في فلسطين وأخذت بالتوسع جغرافيا على حساب الدول المحيطة بها.

وتابع "لولا المقاومة لما خرجت إسرائيل من لبنان ولما أصبح التوطين في خبر كان، ولما كانت إسرائيل تناقش وجودها المستقبلي وتبحث عن إمكانية استقرارها".

#قاسم #ايران #اسرائيل

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