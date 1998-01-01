جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري الإيراني : الأسد كان سيترك القصر لولا تدخل طهران

الأحد 11 فبراير 2018 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني : الأسد كان سيترك القصر لولا تدخل طهران



طهران / وكالات /

أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، علي آغا محمدي، أن طهران عززت من قدراتها في المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، الأحد.

وأفاد علي آغا محمدي بأن القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني الجنرال، حسين همداني عندما عاد من سوريا قال إنه لما دخل سوريا كان بشار الأسد قد توصل إلى نتيجة مفادها أن عليه أن يغادر القصر حيث باتت القوات المهاجمة تحيط بالقصر.

وأضاف محمدي أن همداني قال للأسد "لا تقلق.. إذا سمحت بتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح بين الشعب وتعبئة الناس في مجموعات سيزول الخطر".

وأشار محمدي إلى أن الجنرال همداني عبأ 80 ألف من القوات السورية، ودخل حزب الله ساحة الحرب، وتم تعزيز الجيش.

وأوضح قائلا "اليوم نرى كيف أن الجيش السوري بات قويا لدرجة أنه أسقط مقاتلة للكيان الصهيوني".

من المهم الإشارة إلى أن الحرس الثوري الإیراني أعلن في يناير 2015 مقتل الجنرال حسین همداني قرب مدینة حلب في سوريا، علی ید عناصر تنظيم "داعش" خلال تأدیته مهماته الاستشاریة

#الحرس الثوري الإيراني #الاسد #سوريا

أخبار ذات صلة

الحرس-الثوري-الإيراني

الحرس الثوري الإيراني يتهم السعودية بالمسؤولية عن هجمات اليوم في طهران

الحرس الثوري الإيراني: حررنا 85 % من أراضي سوريا

الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات عسكرية

مناورات ايرانية في الخليج - ارشيف

الحرس الثوري الإيراني بدأ مناورات واسعة تحسبا لهجوم اميركي

الحرس الثوري الايراني - ارشيف

واشنطن تتراجع عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم ارهابي

الحرس الثوري - ايران

واشنطن : ترامب يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية

الأكثر قراءة اليوم

صور : كلاب "نادرة" تستعرض مهاراتها وذكاءها على بحر غزة

تطويق شمال سيناء ووسطها و«حماس» تتعهد إحكام السيطرة على الحدود

الحرس الثوري الإيراني : الأسد كان سيترك القصر لولا تدخل طهران

لا شيء يحدث بسوريا دون علمه.. مراقبون: بوتين منح الضوء الأخضر للأسد لإسقاط الطائرة الإسرائيلية

هذا هو الصاروخ الذي أسقط الطائرة الإسرائيلية (شاهد)

ترامب لصحيفة إسرائيلية : السلطة لا تريد السلام والقدس لم تعد موجودة على طاولة المفاوضات

روسيا: يمكننا بيع "إس-400" للأمريكيين

الأخبار الرئيسية

وزير الاستخبارات الإسرائيلي ونتنياهو

هم ونحن نعرف ما الذي قصفناه.. تصريحات جديدة لوزير استخبارات إسرائيل حول قصف مواقع إيرانية

طائرة- ارشيف

التفاصيل الكاملة حول طائرة F16 التي أسقطتها صواريخ سام 5 السورية؟

طائرة استطلاع -ارشيفية

أنباء أولية عن اسقاط طائرة تصوير اسرائيلية شمال قطاع غزة

قادة حماس

"حماس" منفتحة على اقتراحات مصرية للمضي بالمصالحة..وتوقع انضمام وفد فتحاوي!

واشنطن تدعم إسرائيل والامم المتحدة تدعو لوقف التصعيد بين سوريا واسرائيل

الاتصالات الفلسطينية