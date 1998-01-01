جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اذاعة عبرية: التصعيد على الجبهة الشمالية انتهى

الأحد 11 فبراير 2018 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اذاعة عبرية: التصعيد على الجبهة الشمالية انتهى



القدس/سما/

أعلنت الاذاعة العبرية ، أن "التصعيد الإسرائيلي-الإيراني على الجبهة الشمالية انتهى، لكن الجيش يواصل متابعة ما يحدث في سورية".

وقال رئيس قيادة سلاح الجو، العقيد تومر بار، اليوم الأحد للإذاعة الإسرائيلية العامة: "لقد انتهى التصعيد على الجبهة الشمالية، لكن الجيش يواصل متابعة ما يحدث في سورية"، موضحاً أنه "يبدو الآن أن الحدث صار وراءنا، لكننا نواصل المتابعة والتخطيط للعمليات القادمة".

وأوضح العقيد بار: "بشكل عام نحن نمنع تكريس الوجود الإيراني، ونمنع نقل الوسائل القتالية لـ "حزب الله"، والجمهور "الإسرائيلي" غير مطلع دائماً على هذه النشاطات".

وبحسب ادعاء المسؤول الإسرائيلي، فإن "سلاح الجو الإسرائيلي مستعد طيلة الوقت لمنع تسلل الطائرات للأجواء "الإسرائيلية"، ومن اللحظة التي نرصد فيها دخول أي طائرة فإننا نملك الوقت الكافي لإسقاطها عند وصولها لأجوائنا".

وأقر المسؤول الإسرائيلي بأن اسرائيل "لا تعرف بعد طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة الإيرانية المسيرة داخل "إسرائيل"، وهي تشكل على كل حال خرقاً فظاً للسيادة "الإسرائيلية"، وقد أردنا أن نتأكد من أن الطائرة اخترقت أجواءنا حتى نضع أيادينا عليها، وقد حددنا توقيت وموقع إسقاطها وفقاً لما هو مريح لنا".

في المقابل، قلل المسؤول "، كغيره، من التأثير والدلالات لإسقاط المقاتلة "الإسرائيلية" بصاروخ أطلقته الدفاعات السورية، ومن كون ذلك "رسم صورة نصر سورية وإيرانية"، قائلاً إنه "في ظروف أحوال جوية مقيدة للحركة، وفي ساعات الليل، وسط إطلاق عشرات الصواريخ المضادة، لا تزال مسألة إتمام المهمة في العمق السوري تشكل نجاحاً".

وسار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، الجنرال دان حالوتس، على خطى العقيد تومر بار، معتبراً أنه "يجب وضع الأمور في نصابها دون تهويل"، قائلاً: "لقد وقع حدث غير مألوف، ولكن ينبغي عدم تحويل أمر إسقاط طائرة إلى محور النقاش، فالافتراض أنه يمكن القيام بعمليات دون التعرض لأي إصابة هي فرضية منقطعة عن الواقع".

وزعم حالوتس، الذي شغل في السابق منصب قائد سلاح الجو الإسرائيلي، ورئيس أركان الجيش، وخسر منصبه بسبب فشل العدوان "الإسرائيلي" على لبنان عام 2006، أن "الأمر المهم هو أن أمامنا مهام عديدة: حماية الأجواء، ومنع تسلح "حزب الله" كهدف متواصل، ومنع تكريس الوجود الإيراني في سورية، والامتناع عن الاحتكاك مع القوات الروسية في سورية، ولكن ليس على حساب الأهداف الاستراتيجية "الإسرائيلية"، والحصول على دعم دولي واسع".

وخلافاً للمحللين الذين أبدوا خيبة أمل من الموقف الروسي، اعتبر حالوتس أن "الوجود الروسي في سورية، يخفف المهام على "إسرائيل"، لأن هناك من نتحدث معه لننقل له الرسائل، ويجب استغلال هذا الأمر لتحقيق مصالح "إسرائيل" الاستراتيجية".

واعتبر أن "النصر ليس مجرد صور، بل هو وقائع. لقد ردت "إسرائيل" بشكل صحيح عندما ضربت المنظومات الدفاعية السورية. لم تتضرر حريتنا بالعمل، كما لم تتضرر أي من قدرات سلاح الجو".

وجاءت تصريحات حالوتس خلافاً لتحليلات "إسرائيلية" أجمعت اليوم على أن ما حدث في سورية، أمس السبت، وخاصة إسقاط مقاتلة "إسرائيلية" من طراز "إف 16"، يهدد حرية العمل التي يتمتع بها الطيران الحربي "الإسرائيلي" في سورية ولبنان.

من جهته، قال رئيس مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، الجنرال احتياط عاموس يادلين، إن احتواء حادثة إسقاط الطائرة الإيرانية وما تبعها من قصف "إسرائيلي" لمواقع إيرانية وسورية أمس، جاء بسبب رسالة واضحة وجهتها "إسرائيل" أمس لروسيا وإيران، مفادها أن "مشروع إنقاذ النظام السوري" معرض للخطر، في إشارة إلى الجهد الاستراتيجي الذي أداره الروس والإيرانيون وحزب الله في السنوات الأخيرة.

وبحسب يادلين الذي نشر مقالا بهذا الخصوص في "يديعوت أحرونوت" اليوم، فإنه يبدو أن هذه الرسالة الإسرائيلية تم استيعابها بسرعة ودخلت ضمن الحسابات التي أدت إلى احتواء الحادثة خلال وقت قصير.َ

#احتلال #لبنان #سوريا

أخبار ذات صلة

اذاعة عبرية: خلافات بين إسرائيل وحماس تمنع توسيع مساحة الصيد

الأسرى

اذاعة الاحتلال: الأسرى استخدموا شرائح اتصال مصرية اثناء اضرابهم عن الطعام

حماس

صحيفة عبرية: ضغط ثلاثي على حماس - و توازن لمنع الصدام

مشعل

صحيفة عبرية : المصالحة تمهّد الطريق لمشعل إلى الرئاسة

مصادر عبرية: انفجار صاروخ اطلق من غزة داخل حدود القطاع

مروان البرغوثي - ارشيف

صحيفة عبرية : اضراب الاسرى توج البرغوثي وريثا وحيدا لعباس

الأكثر قراءة اليوم

صور : كلاب "نادرة" تستعرض مهاراتها وذكاءها على بحر غزة

تطويق شمال سيناء ووسطها و«حماس» تتعهد إحكام السيطرة على الحدود

الحرس الثوري الإيراني : الأسد كان سيترك القصر لولا تدخل طهران

لا شيء يحدث بسوريا دون علمه.. مراقبون: بوتين منح الضوء الأخضر للأسد لإسقاط الطائرة الإسرائيلية

هذا هو الصاروخ الذي أسقط الطائرة الإسرائيلية (شاهد)

ترامب لصحيفة إسرائيلية : السلطة لا تريد السلام والقدس لم تعد موجودة على طاولة المفاوضات

روسيا: يمكننا بيع "إس-400" للأمريكيين

الأخبار الرئيسية

الاسد

الحرس الثوري الإيراني : الأسد كان سيترك القصر لولا تدخل طهران

وزير الاستخبارات الإسرائيلي ونتنياهو

هم ونحن نعرف ما الذي قصفناه.. تصريحات جديدة لوزير استخبارات إسرائيل حول قصف مواقع إيرانية

طائرة- ارشيف

التفاصيل الكاملة حول طائرة F16 التي أسقطتها صواريخ سام 5 السورية؟

طائرة استطلاع -ارشيفية

أنباء أولية عن اسقاط طائرة تصوير اسرائيلية شمال قطاع غزة

قادة حماس

"حماس" منفتحة على اقتراحات مصرية للمضي بالمصالحة..وتوقع انضمام وفد فتحاوي!

الاتصالات الفلسطينية