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غباي: نتنياهو غير مؤهل أخلاقيا وسياسيا لبحث قرارات مصيرية

الأحد 11 فبراير 2018 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غباي: نتنياهو غير مؤهل أخلاقيا وسياسيا لبحث قرارات مصيرية



القدس/سما/

رحب رئيس "المعسكر الصهيوني" آفي غاباي اليوم بتأجيل الحكومة الاسرائيلية التصويت على مشروع القانون القاضي ببسط إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية.

ووصف غاباي في مؤتمر صحفي مشروع القانون باعتداء سياسي وكارثة، مؤكدا أنه من الأفضل ألا تتم مناقشته على الاطلاق، ليس بسبب تصعيد الأوضاع على الحدود الشمالية، وانما لأن الانفصال عن الفلسطينيين يعد مصلحة إسرائيلية واضحة.

كما أكد غاباي، ان نتنياهو ليس مخولا شعبيا واخلاقيا بأي صلاحية لاتخاذ قرارات مصيرية بخصوص الدولة.

ورأى غاباي ان نتنياهو غارق في التحقيقات وهو يحاول الحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي وإبقاء أعضائه صامتين.

وكان رؤساء الائتلاف الحكومي قد قرروا بالاجماع بعد ظهر اليوم الأحد، ارجاء التصويت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون  المذكور الذي بادر اليه النائبان بيتسالئيل سموتريش ويوآف كيش .

#غباي #نتنياهو #حرب

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