تقديرات اسرائيلية: مواجهة جديدة مع إيران في سوريا "مسألة وقت فقط"

القدس المحتلة / سما /

أشارت تقديرات إسرائيلية الى أن حادثة اختراق الطائرة الإيرانية المسيرة للأجواء الإسرائيلية يوم أمس، التي أدت الى هجوم جوي إسرائيلي في سوريا ومن ثم إسقاط المقاتلة الإسرائيلية اف 16، انتهت، لكنّ التقديرات تشير الى أن جولة أخرى لمثل هذه الأحداث ستحدث وباتت مسألة وقت.

ووفق ما قالته وسائل الاعلام الإسرائيلية اليوم، إلى أن إسرائيل "سترد بقوّة أكبر من الرد الذي كان يوم أمس فيما لو حاولت ايران مجددا انتهاك السيادة الإسرائيلية"، مشيرة الى أن "إيران، واعتمادا على التصريحات المستمرة من المسؤولين الإيرانيين، فإن إيران ماضية في مشروعها التموضع العسكري في سوريا".

ونقل موقع "واللا" العبري، أن "التقديرات الإسرائيلية تشير الى أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يعلم مسبقا بالطائرة المسيرة الإيرانية التي خرقت الأجواء الإسرائيلية يوم أمس".

وتابع الموقع "يبدو أيضا أنه ونظرا الى القصف المتعدد الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مواقع مختلفة للقوات الجوية السورية يوم أمس، فإن الأسد سيفكر مرتين في كيفية الرد على مثل هذه الأحداث، ومن المتوقع أن تؤثر سياسة الرد الواسعة (من قبل إسرائيل)، مثل يوم الأمس، بشكل مباشر على عمليات تموضع إيران في المنطقة وستؤثر أيضا على مواقف دول داعمة للاستقرار في سوريا مثل روسيا أو حتى الحكومة السورية التي تريد الاستقرار الإقليمي واستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، فلذلك فإن أي تكرار لسناريو أمس فإن الرد الإسرائيلي سيكون غير مسبوق وواسع وذات أهمية كبيرة".