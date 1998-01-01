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العاهل الاردني: سنواصل حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس

الأحد 11 فبراير 2018 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الاردني: سنواصل حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس



عمان/سما/

 استقبل العاهل الاردني اليوم في قصر الحسينية المطران سني إبراهيم عازر، مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن وفلسطين، والوفد المرافق من أعضاء الكنيسة.

وأكد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء، أن الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، والدفاع أيضا عن ممتلكات الكنائس في جميع المحافل الدولية، لافتا جلالته إلى أن المقدسات المسيحية تحظى بنفس الاهتمام والرعاية التي نوليها للمقدسات الإسلامية.

بدوره، أكد المطران عازر أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بالحفاظ عليها وحمايتها، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها الملك في سبيل تحقيق السلام والاستقرار لشعوب المنطقة، وترسيخ لغة الحوار ونشر قيم المحبة والتسامح والاعتدال.

واستعرض التحديات التي تواجه الكنائس في مدينة القدس، في ضوء نية إسرائيل فرض ضرائب على ممتلكات تابعة للكنائس، والتي كانت معفية من الرسوم، في المدينة المقدسة. وكان المجمع الكنسي اللوثري في الأردن والأراضي المقدسة، انتخب راعي الكنيسة اللوثرية في القدس، القس سني إبراهيم عازر، مطرانا جديدا للكنيسة ورئيسا للمجمع خلفا للمطران منيب يونان.

#القدس #احتلال

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