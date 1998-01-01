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الشوا: اجراءات اضافية مشددة خلال أيام لمحاربة آفة الشيكات المعادة

الأحد 11 فبراير 2018 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشوا: اجراءات اضافية مشددة خلال أيام لمحاربة آفة الشيكات المعادة



رام الله/سما/

كشف  محافظ سلطة النقد عزام الشوا اليوم الأحد أن سلطة النقد تقوم بتطوير الإجراءات الراهنة في مجال تنظيم تداول الشيكات.

وأعلن الشوا في بيان صحفي أن سلطة النقد سوف تتخذ عددًا من الإجراءات الإضافية المشددة خلال أيام لمحاربة آفة الشيكات المعادة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الإجراءات ستشمل الحد من عمليات التسويات الرضائية للأفراد والشركات وإلغاء فترة الثلاثة أشهر المعتمدة حاليًا لغايات التصنيف واعتماد توفر التسجيل القانوني للشركات والمنشآت من جهات الاختصاص لغايات الموافقة على التسوية الرضائية.

وأما في المرحلة الثانية والمتوقع تنفيذها قبل نهاية العام فإنها سوف تشمل مجموعة من الإجراءات منها خفض عدد الشيكات الخاضعة للتصنيف وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والتشدد في منح الشيكات لذوي العلاقة من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام.

وأشار الشوا إلى أن إطلاق نظام المقاصة الإلكتروني خلال هذا العام سيعمل على ضبط وتنظيم عمليات تداول الشيكات وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى وسيعزز إجراءات سلطة النقد في الحد من هذه الآفة لدرجة كبيرة مما سينتج عن ذلك توفير السيولة اللازمة لقطاع المنشآت والشركات في أوقاتها المحددة والمتوقعة.

#الشوار #اقتصاد #شيكات

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